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    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu

    Megakenti esir alan birkaç günlük kar yağışının ardından vatandaşlar ilk pazar gününü İstiklal Caddesi’nde geçirdi.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 17:12
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    İstanbul, geçtiğimiz günlerde kar esareti yaşadı.

    Günler öncesinden duyurusu yapılan kar yağışı, megakenti adeta çöküşe sürükledi.

    YOLLAR KAPANDI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

    Yollar kapandı, İstanbullular toplu taşımaya bile ulaşamadı.

    Trafik 8 saate varan duraklama vatandaşı isyan eder duruma getirdi.

    GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

    Aradan 1 hafta geçti, nihayet güneş İstanbul’da yüzünü gösterdi.

    Eğitim, iş gibi hayatın birçok alanında sıkıntıya düşüren kar yağışının ardından güneşi gören İstanbullular, soluğu İstiklal Caddesi’nde aldı.

    Kar esaretinin ardından vatandaşlar soluğu Taksim’de aldı VİDEO

    TIKLIM TIKLIM DOLDU

    Hafta sonunda tıklım tıklım dolu olan caddede adeta yürüyecek alan kalmadı.

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu #1

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu #2

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu #3

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu #4

    İstanbullular güneşi gördü, Taksim’e koştu #5


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