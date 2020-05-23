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- İstanbullular sokağa çıkma yasağına trafikte yakalandı
İstanbullular sokağa çıkma yasağına trafikte yakalandı
İstanbul'da birçok vatandaş bayram tatili boyunca 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasına, trafikte yakalandı.TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
- DHA
- 23.05.2020 - 02:53
Koronavirüs önlemleri kapsamında 81 ilde, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
Gece yarısından itibaren başlayan yasağa birçok İstanbullu trafik sebebiyle dışarıda yakalandı.
GECE YARISINDAN SONRA TRAFİK YOĞUNLUĞU
D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkii ve TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler Edirne istikametinde 24.00'den sonra trafik yoğunluğu yaşandı.
Kısıtlamanın başlamasının ardından yaklaşık yarım saat sonra yolların boşaldığı görüldü. Evine giden bir taksici, "Yasak başladı. Eve gidiyorum. İyi bayramlar" diye konuştu.