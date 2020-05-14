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    İstanbullular yeni güne sisle uyandı

    Sarayburnu, Eminönü ve Karaköy'de sis etkisini gösterdi.
    • AA
    • 14.05.2020 - 08:47
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    İstanbullular yeni güne sisle uyandı

    İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

    Gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran sis, özellikle boğaz çevresinde etkisini gösterdi.

    15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen sis altında kalırken, özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesi düştü.

    İSTANBUL SİS ALTINDA

    Görüntülerde Sarayburnu, Eminönü ve Karaköy kayda geçti.

    Sis, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda da etkili oldu.

    İstanbul'lular yeni güne sisle uyandı VİDEO

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