İstanbullular yeni güne sisle uyandı

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Sarayburnu, Eminönü ve Karaköy'de sis etkisini gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde başlayan ve sabaha doğru etkisini artıran sis, özellikle boğaz çevresinde etkisini gösterdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü tamamen sis altında kalırken, özellikle deniz trafiğinde görüş mesafesi düştü.

İSTANBUL SİS ALTINDA

Görüntülerde Sarayburnu, Eminönü ve Karaköy kayda geçti.

Sis, D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu'nda da etkili oldu.

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