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    İstanbullular yollara düştü

    Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle, haftanın ilk iş günü yollara düşen vatandaşlar, işlerine gitmek için dakikalarca otobüs bekledi.
    • DHA
    • 11.05.2020 - 09:05
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    İstanbullular yollara düştü

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbullular, sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

    OTOBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU

    İşlerine gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske ve eldivenlerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

    Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşlar da bir sonraki otobüsü bekledi.

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