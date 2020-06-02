Üsküdar sahili, Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi mekanlarda sema gösterisi yapıldı.

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde, İstanbul'un tarihi mekanlarında sema gösterili klip çekildi.

Salgın sürecinde farklı bir etkinliğe imza atan semazen İsmail Ecevit, sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde İstanbul'un simgesel mekanlarında, mevlevi kıyafetleriyle güftesi Aziz Mahmud Hüdayi'ye ait olan "Neyleyim Dünyayı Bana Allah'ım Gerek" ilahisi eşliğinde sema gösterisi yaptı.

İSTANBUL'DA SEMA GÖSTERİSİ

Fotoğrafçı İlker Cihat Çatak tarafından kayda alınan sema gösterisi, klip haline getirildi.

Klipte, semazen İsmail Ecevit, Üsküdar sahili, Ayasofya, Sultanahmet Camii gibi yerlerde mevlevi kıyafetleriyle sema gösterisi yapıyor. Klip, fotoğraf kareleri ve videolardan oluşuyor.

Pandemi günlerinde İstanbul'u sema ile tanıtan klip çekildi VİDEO