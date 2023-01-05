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    İstanbul'un barajları kuruma tehlikesi altında

    İstanbul'un barajları kuruma tehlikesi altında

    İSKİ verilerine göre son ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı.
    • 05.01.2023 - 08:11
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 09:10
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    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

    İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 32,42 olarak açıklandı. İstanbul’da geçtiğimiz yıl yüzde 48,5 olarak ölçülen su seviyesi, bu yıl yüzde 32,42 olarak ölçülürken su seviyesinde yaklaşık yüzde 16’lık bir düşüş yaşandı.

    İstanbul'un barajları kuruma tehlikesi altında - VİDEO

    Yıllara göre yapılan karşılaştırmada ise en yüksek su seviyesi 2019 yılında yüzde 83,17 olarak ölçülürken 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 32,42 ölçülerek 2019 yılından bu yana baraj doluluk seviyesinde yaklaşık yüzde 50’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #1

    Alibey Barajı alarm veriyor

    İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesinde gerilemenin yaşandığı görülürken Alibey Barajı'nda da düşüş olduğu belirlendi. Geçen yıl yüzde 27,89 olarak ölçülen su seviyesi 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde 18,61 olarak ölçüldü. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşandığı belirlendi.

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #2

    Yıllara göre yapılan ölçümlerde en yüksek su seviyesinin 2019 yılında yüzde 100 olarak ölçülen Alibey Barajı'nda bu yıl yüzde 18,61 olarak ölçüldüğü görüldü. 2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 80’lik bir düşüş yaşandığı belirlendi.

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #3

    Kuraklığın yaşandığı Alibey Barajı, havadan görüntülendi. Görüntülerde, kemerlerin ayaklarının gözükmesi ve kuraklık nedeniyle çatlakların oluşması görenleri korkuturken bölgede bulunan çöplerin ise görüntü kirliliği oluşturduğu görüldü.

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #4

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #5

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #6

    İstanbul un barajları kuruma tehlikesi altında #7


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