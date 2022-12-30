İstanbul'un Beyoğlu ve Maltepe ilçelerinde huzur denetimi

Beyoğlu ve Maltepe'de gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında durdurulan araçlar ve sürücüler arandı.

İstanbul'da yapılan 'Yeditepe Huzur' uygulamasının bu akşamki adresi Beyoğlu ve Maltepe idi.

20.00 ile 22.00 saatleri arasında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beyoğlu Taksim Meydanı'nda ve Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri katıldı.

Araçlar tek tek arandı

Denetimde, araçları tek tek durduran ekipler, sürücülere ehliyet, ruhsat ve GBT sorgulaması yaptı.

Narkotik köpeği ile araçları arayan asayiş ekipleri, sürücü ve yolcuların üst aramasını yaptı.

DHA'nın haberine göre, denetimler kent genelinde yılbaşına kadar devam edecek.





































