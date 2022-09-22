İstanbul'un ilk katlı otoparkı kapanıyor

Meydan projesi kapsamında yıkılacak Karaköy'deki 46 yıllık otopark, 24 Eylül Cumartesi gününden itibaren hizmet vermeyecek.

Meydan Projesi kapsamında yıkılacak İstanbul'un Karaköy'deki ilk katlı otoparkı, 24 Eylül Cumartesi günü hizmete kapanacak.

İSPARK'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, "İşletmesini yaptığımız Karaköy Katlı Otoparkımız, İBB Meclisinin 'Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı' plan değişikliği kararı nedeniyle 24 Eylül Cumartesi günü hizmetine son verecektir. 23 Eylül Cuma saat 23.59'a kadar aracınızı almanız gerektiğini hatırlatırız." denildi.

Katlı otoparkın altında 45 yıldan beri hizmet veren bir işletmenin müdürü Nurettin Cerit, bu duyurunun üzerine otoparkın yıkılacak olmasının kendileri gibi müşterileri de üzdüğünü dile getirdi.

"Müşteriler de şaşırıyor bu duruma"

Otoparkın yıkılacak olmasının çevrede mutlaka bir kargaşaya yol açacağını belirten Cerit, "Yaklaşık 200 metre ileride bir mağazaya taşınacağız. Burası tarihi bir yer, Karaköy'ün simgesi. Tüm müşterilerimiz katlı otoparkın altında hizmet verdiğimizi biliyordu. Müşteriler de şaşırıyor bu duruma." dedi.

İstanbul'un ilk katlı otoparkı cumartesi günü kapanacak VİDEO

"Kapanması bizler için üzücü"

Katlı otoparkın altındaki bir işletmede çalışan Mehmet Yücedal, "Buralarda yeni bir yer bulamadık. Yıkımla beraber biz, diğer şubelerimize geçeceğiz. 22 yıllık bir yerin birdenbire kapanması bizler için üzücü." diye konuştu.

"Taşınma için 1 ay süre istiyoruz"

AA'da yer alan habere göre, yıkım kararı ile taşınmak zorunda kalacaklarını aktaran bir iş yerinin yöneticisi Bahattin Aktaş, "Tophane durağının karşısına taşınacağız ama maalesef bir ay kadar kapalı olacağız." dedi.

"Ciddi sıkıntı"

Alınan kararın esnafa zulüm olduğunu öne süren Aktaş, "Bu mağazada çalışan 35 kişi bir ay boyunca işsiz kalacak. Cumartesi günü son kez açığız. Müşterilerimiz için yerimize ilişkin reklam afişleri astık. Buradaki kurumsal firmaların bir ay süre kadar kapalı kalması ciddi bir sıkıntı. Yetkililerden taşınma için bir ay kadar süre istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Otopark alanı halka yönelik projede kullanılsın"

Otoparkı kullanan vatandaşlardan Erkan Öztürk, yıkım kararının iyi olacağını, otopark alanının halka yönelik bir projede kullanılmasının daha iyi olacağını söyledi. Otoparkın kapanacağını yeni duyduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Basri Akça, "Buradaki esnaf ve vatandaşlar için kötü bir durum. Burası çok büyük bir alanı kapsıyor. Tarihi bir yönü de var." dedi.

Aracını otoparka bırakan vatandaşlardan Yiğit Özbaş ise "İnşallah kapanmaz. Kapanırsa da umarım yenisini açarlar." diye konuştu.

560 araçlık zemin altı otopark inşa edilecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran ayı oturumlarında oy birliği ile alınan kararla, Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 600 araçlık otoparkın yerine meydan yapılmasına karar verilmişti.

Otoparkın olduğu alan ise Karaköy Meydanı ile birleştirilecek

"Kent Meydanı ve Zemin Altı Otoparkı" projesi ile yıkılacak İstanbul'un ilk katlı otoparkının yerine 560 araçlık zemin altı otopark inşa edileceği belirtilmiş, otoparkın bulunduğu 7 bin metrekarelik alanın ise Karaköy Meydanı ile birleştirilmesi kararlaştırılmıştı.