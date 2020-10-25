İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajlardan Kazandere'nin doluluk oranı 3.97'ye, Pabuçdere'ninki ise 8.24'e düştü.

Trakya'nın Istranca Dağları'nda son dönemlerin en kurak dönemi yaşanıyor.

İstanbul'a su taşıyan en önemli barajlardan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Aksicim köyü yakınlarında bulunan Kazandere ile Pabuçdere barajları, aşırı kuraklık nedeniyle kurudu.

DOLULUK ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinde 10 Nisan 2020 tarihinde, Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 36.65, Pabuçdere'de yüzde 23.47 iken bugün Kazandere'de yüzde 3.97'ye, Pabuçdere'de yüzde 8.24'e düştü.

Pabuçdere Barajı tamamen kururken, baraja konulan, 'Can güvenliği bakımından göle girmek tehlikelidir' yazısı da toprak üzerinde kaldı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Trakya'daki barajlar kurudu ViDEO

"YAĞMUR YAĞMAZSA İSTANBUL SIKINTI ÇEKECEK"

Aksicim Mahallesi Muhtarı Suat Aydın, çocukluğundan bu yana böyle bir kuraklık görmediğini belirterek, "Yağmurlar yok, 2019 yılından beri bu yana yağmur yok.Tamam çok kısa süreli yağmurlar yağdı fakat havza dolmadı. Derelerimiz de kurumaya başladı, onun için de İstanbul da sıkıntı çekecek eğer yağmur yağmazsa. Baraj 1996 yılında yapıldı, 6 sene içinde dolacak dediler. Ancak Cenab-ı Allah'ın takdiri 6 saatte bütün barajlar dolmuştu, setleri yıktı götürdü. Şiddetli yağmurlar olduğu zaman 6 saatte doluyor barajlar. Dua etmek lazım başka yapacak bir şey yok" diye konuştu.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın genel doluluk oranı ise 31.40 olarak belirtildi.