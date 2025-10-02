İstanbul'un su kaynaklarından Kazandere Barajı da kuruyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan barajın doluluk oranı temmuz ayından itibaren hızla azalmaya başladı. Nisan ayında yüzde 97,41 olarak ölçülen barajın su seviyesi, bugün itibarıyla sadece yüzde 1,98’e geriledi.

BARAJDA ÇATLAKLAR VE BOŞ ALANLAR ORTAYA ÇIKTI

Su seviyesinin düşmesiyle birlikte barajın bazı bölgelerinde çatlaklar oluştu. Barajın suyunun çekildiği alanlarda ise büyükbaş hayvanların otladığı gözlemlendi.

KÖYLÜLER SUSUZLUKTAN ŞİKAYETÇİ

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, barajdaki susuzluğun sebebini az yağış ve kuraklık olarak gösterdi. Duran, “Şu an çok büyük susuzluk var. Baraj tamamen çekildi, eski dere yatağı ortaya çıktı. Her gelen manzara karşısında şaşırıyor. Son yılların en büyük kuraklığını yaşıyoruz.” dedi.