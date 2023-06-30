İstanbul’un tarihi mekanları Kurban Bayramı’nda dolup taştı Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçiren yerli ve yabancı turistler tarihi mekanlara akın etti. Özellikle, Eminönü, Ayasofya ve Eyüpsultan tarihi kalabalık günlerinden birini yaşadı.

DHA

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçireler, tarihi mekanlara akın etti.

Bayramın ikinci günü megakentin simgeleri arasında yer alan Eminönü, Ayasofya ve Eyüpsultan tıklım tıklım doldu.

Kimi Eyüpsultan'ın maneviyatına daldı, kimi de Eminönü'nde balık ekmek yedi.

Ayasofya önünde uzun kuyruklar

Ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar ise Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı oldu.

Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya'dan geldi

Almanya'dan Eminönü meydanına gelen Musa Doğan, hislerini paylaşarak “Almanya'dan Bursa'ya geldik. Bayramı geçirmek için buraya geldik. Geziyoruz, müthiş bir kalabalık. İstanbul güzel ama baya bir pahalılık var. Tarihi mekanları gezmek için fazla zaman bulamadım. Ama gezmeyi düşünüyorum. Daha yarın da buradayız.” dedi.

"İstanbul, anlatılmaz yaşanır"

Sivas'tan ailesini görmek için İstanbul'a gelen Zeynep Karademir ise, “İstanbul zaten çok başka bir memleket. Yani İstanbul bence anlatılmaz, yaşanır. Sivas'tan ailemi ziyaret etmek için geldim. Ulaşım falan çok sıkıntı diyorlar ama bence her yer birbirine yakın. Türbeleri ziyaret ettik. Camileri ziyaret ettik. Balık ekmek yedik. İbadethanelerde, ibadetlerimizi yerine getirdik.” diye konuştu.