İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri sakin bir gün geçirdi

AA
Dünyanın en güzide şehirlerinden olan İstanbul, normale dönüyor…
9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı megakent, en sakin günlerini yaşadı.
Kalabalık çekildi
Bugün de tarihi ve turistik noktalardaki kalabalık çekildi.
Bayram günlerinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Sultanahmet ile Eminönü'nde gezen turistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret etti.
Sahillerde de yoğunluk olmadı
Vatandaşların bayramda uğrak noktalarından olan sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.