İstanbul'un tarihi ve turistik yerleri sakin bir gün geçirdi 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde megakentte kalanların akın akın gittiği tarihi ve turistik noktalar, bugün eski sekin günlerine döndü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Dünyanın en güzide şehirlerinden olan İstanbul, normale dönüyor…

9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı megakent, en sakin günlerini yaşadı.

Kalabalık çekildi

Bugün de tarihi ve turistik noktalardaki kalabalık çekildi.

Bayram günlerinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Sultanahmet ile Eminönü'nde gezen turistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret etti.

Sahillerde de yoğunluk olmadı

Vatandaşların bayramda uğrak noktalarından olan sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.