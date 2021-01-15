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    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

    İstanbul'da günün ilk saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 05:42
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 05:56
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    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

    İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte dün ilk kar yağışı görüldü.

    Günün ilk saatlerinden itibaren ise kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

    YÜKSEK NOKTALARDA LAPA LAPA YAĞDI

    Avrupa Yakası'nda; Sarıyer'in yüksek kesimleri ve Arnavutköy'de adeta lapa lapa kar yağdı. Anadolu Yakası'nda da başta Çamlıca Tepesi olmak üzere yüksek noktalarda kar yağışı görüldü.

    Kar yağışı, yer yer etkisini sürdürüyor.

    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu İZLE

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #1

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #2

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #3

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #4

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #5

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #6

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #7

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #8

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #9

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #10

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #11

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #12

    İstanbul un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu #13

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