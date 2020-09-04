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    İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği kararı, Resmi Gazete'de

    İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği kararı, Resmi Gazete'de

    Koronavirüs salgının ekonomik etkilerini azaltmak için, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteğinin 2 ay daha uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 08:29
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    Koronavirüs nedeniyle, İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklanmıştı.

    2 AY DAHA UZATILDI

    Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin desteği 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

    İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021'e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi.

    Bu madde uyarınca, 17 Nisan'da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

    İşten çıkarma ve ücretsiz izin desteği kararı, Resmi Gazete de #1

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