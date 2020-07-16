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    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler

    Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye gezen atlı polisleri görenler önce şaşkınlık yaşadı.
    • İHA
    • 16.07.2020 - 15:46
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    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı atlı polis birlikleri, Taksim ve İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi.

    Taksim Meydanı’ndan hareket eden atlı polisler, Taksim Tünel’e kadar ilerledi. Atlı polis birlikleri caddede gezdikleri o dakikalarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

    GÖRENLER İNANAMADI

    Cadde boyunca dolaşan atları ilk kez gören vatandaşlar ve turistler gözlerine inanamadı.

    İstiklal Caddesi’nde Atlı Polisler devriye gezdi İZLE

    ATLARI SEVEN DE OLDU HATIRA FOTOĞRAF ÇEKTİREN DE

    Kimisi atları sevmek istedi, kimisi ise hatıra fotoğrafı çektirdi. Atlı polis birliklerin Taksim ve İstiklal Caddesi’ndeki geçişi vatandaşların ilgi dolu bakışları arasında devam etti.

    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler #1

    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler #2

    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler #3

    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler #4

    İstiklal Caddesi’nde atlı polisler #5

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