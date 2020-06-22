Vatandaşlara, lösemi hastası kardeşi olduğunu iddia ederek Türk bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalışan iki kişiye, 784 lira para cezası kesildi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı İstiklal Caddesi'ne gelen iki kişi, kardeşinin lösemi hastası olduğunu iddia ederek insanlara Türk bayrağı ve Atatürk resmi satmaya çalıştı.

784 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Şahısların caddenin farklı bölgelerinde duygu sömürüsü yaptığı ihbarını alan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, harekete geçti.

Satış yapan iki kişi yakalayan ekipler, toplamda 784 lira para cezası kesti. O anlar da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsüne para cezası