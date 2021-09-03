İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' kalabalık

Koronavirüsle mücadele önlemleri sürerken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarılarına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki maskesiz kalabalık kameralara yansıdı.

Aşılamada 96 milyonu geçen Türkiye, normalleşme tedbirleri kapsamında koronavirüsle mücadeye devam ediyor.

Taksim kısıtlamaların ardından yoğun ve kabalık günlerine geri dönerken vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve maskesiz gezdiği görüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki insan trafiği kameralara yansırken, maske takan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

"BİZE NE OLDU"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık yaptığı uyarılarda tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından maske ve mesafeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" dedi.







































