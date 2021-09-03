Euro
9.8518
0.01%
Dolar
8.288
0.17%
Altın
488.16
1.37%
Borsa
1.47
-0.64%
Bitcoin
417.371
1.43%
EXEN Coin
24.21
-2.84%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' kalabalık

    Koronavirüsle mücadele önlemleri sürerken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarılarına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki maskesiz kalabalık kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 03.09.2021 - 16:22
    • Güncelleme : 03.09.2021 - 16:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstiklal Caddesi'nde 'maskesiz' kalabalık

    Aşılamada 96 milyonu geçen Türkiye, normalleşme tedbirleri kapsamında koronavirüsle mücadeye devam ediyor.

    Taksim kısıtlamaların ardından yoğun ve kabalık günlerine geri dönerken vatandaşların sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı ve maskesiz gezdiği görüldü.

    İstiklal Caddesi'ndeki insan trafiği kameralara yansırken, maske takan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

    "BİZE NE OLDU"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sık sık yaptığı uyarılarda tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından maske ve mesafeyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Koca, "Bize ne oldu? Maske, mesafe konusunda birbirimize örnektik!" dedi.


    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #1

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #2

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #3

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #4

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #5

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #6

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #7

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #8

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #9

    İstiklal Caddesi nde maskesiz kalabalık #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir