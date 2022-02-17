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İstiklal Caddesi’nde müzisyenler çaldı, turistler oynadı

İstiklal Caddesi’nde müzisyenler çaldı, turistler oynadı

İstanbul’un turistik noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenleri yerli ve yabancı turistlere konser verdi. Yerli ve yabancı turistler de müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.