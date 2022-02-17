İstiklal Caddesi’nde müzisyenler çaldı, turistler oynadı
İstanbul’un turistik noktalarından biri olan İstiklal Caddesi'nde sokak müzisyenleri yerli ve yabancı turistlere konser verdi. Yerli ve yabancı turistler de müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.
- İHA
- 17.02.2022 - 09:39
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde birçok müzisyen gezmeye ve alışveriş yapmaya gelen yerli ve yabancı turistlere konser verdi.
Farklı müzik aletleri çalan müzisyenler, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
DANSLA EŞLİK ETTİLER
Bazı turistler de o müzisyenlere dans ederek eşlik etti.
İstiklal Caddesi'ndeki eğlenceli anlar kameraya yansıdı.