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    İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:19
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    İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler, Taksim'e akın etti.

    ANONSLA SOSYAL MESAFE KURALI HATIRLATILDI

    Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp, anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. İstiklal Caddesi adeta dolup taşarken oluşan kalabalık kameraya yansıdı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.

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    İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #2

    İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #3

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    İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #6

    İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #7

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    İstiklal Caddesi nde yoğun kalabalık #9

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