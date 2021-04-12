İstiklal Caddesi'nde yoğun kalabalık
İki günlük hafta sonu kısıtlamasının ardından güzel havayı fırsat bilenler, İstiklal Caddesi'ne akın etti.
- DHA
- 12.04.2021 - 17:10
- Güncelleme : 12.04.2021 - 17:19
Koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi-pazar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler, Taksim'e akın etti.
ANONSLA SOSYAL MESAFE KURALI HATIRLATILDI
Zabıta ve polis ekipleri sık sık devriye atıp, anons yaparak sosyal mesafe kuralını hatırlattı. İstiklal Caddesi adeta dolup taşarken oluşan kalabalık kameraya yansıdı. Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.