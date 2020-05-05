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    İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti

    Koronavirüs tedbirlerine rağmen İstiklal Caddesi'ne akın edenler yoğunluğa neden oldu.
    • DHA
    • 05.05.2020 - 16:11
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    İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti

     

    Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan üç günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'un cadde ve meydanlarında hareketlilik yaşanıyor.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde bugün yaşanan yoğunluk dikkat çekti.

    MESAFE KURULLARINA UYULMADI

    İstiklal Caddesi'nde çoğu kişi maske takarak gezerken bazı kişilerin ise maskesiz olduğu görüldü. Sosyal mesafe kuralları ise çoğu kişi tarafından ihlal edildi.

    İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk -1

    İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk -2

    İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk -3

    İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk -4

    İstiklal Caddesi'nde dikkat çekici yoğunluk -5

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