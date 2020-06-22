İstanbul'da, kendisini korkutarak şaka yapan arkadaşından intikam almak isteyen şahıs, iş yerine tiner dökerek arkadaşını ateşe verdi.

İstanbul'da, Yunus Emre D. isimli genç, TEM otoyolunda arkadaşı Tunç M. ile otomobille seyrettiği esnada motorda problem olduğunu söyledi.

Bunun üzerine araçtan inen Tunç M. kaputu açtıktan sonra içeriye eline sokarak sorunu çözmek istedi. O esnada ise M., arkadaşı D.’nin şaka için kornaya basması sonucu korkmayarak küfür etti.

İNTİKAM ALMAK İSTEDİ, ARKADAŞINI TİNERLE YAKTI

D.’nin kahkahalara boğulduğu olay sonrası intikam almak isteyen M., D.'nin İstinye'deki iş yerine girerek tiner döktü.

D. içeriye girdikten hemen sonra kendi de giren M., çakmakla tinerli iş yerini ateşe verdi. Patlamanın ardından alev alev yanan D. iş yerinden koşarak çıktı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Şaka yapayım derken arkadaşına dehşeti yaşattı