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İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası Türk vatandaşı, sağlığına kavuştu

İsveç’ten getirilen koronavirüs hastası Türk vatandaşı, sağlığına kavuştu

İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen ve ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesinde gördüğü tedavisinin ardından taburcu oldu.