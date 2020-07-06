İyi Partili Aylin Cesur kendini savundu

Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştirmek için "Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz" diyen Aylin Cesur, o ifadeler sehven kullandığını söyledi.

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Burdur Belediyesi Halk Pazarı'nda konuşma yaptı.. Cesur'un gündeminde, Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar vardı.

Cesur'un kongrede yaptığı konuşma ise kamuoyunun gündemine oturdu.

"UYGUN YERLERİNE MONTE EDERİZ..."

Salda Gölü'nde yapılan çalışmaları eleştiren Cesur, "Biz o betonları oradan sökeriz, attıkları temelleri çekeriz, Salda Gölü'ne yaptıkları, kıydıkları her şeyin hesabını Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur'dan skandal sözler VİDEO

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

İyi Partili vekilin bu açıklamalarına başta sosyal medya kullanıcıları ve siyaset dünyası, skandal olarak nitelendirerek, üslup eleştirisinde bulundu.

Eleştirilerden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cesur, kendini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"ESKİ YERİNE' DEMEYİ SEHVEN UNUTTUĞUM İFADEM.."

"Salda ile ilgili Burdur teşkilatlarımıza konuşmam, bağlamından koparılarak servis edilmiştir.

Bir milletvekili olarak toplumsal tepkiyi ifade için söylediğim “o betonları söker, götürülen kumları eski yerine uygun şekilde monte ederiz” demek isterken, “eski yerine” demeyi sehven unuttuğum ifadem, akılları başka işe çalışmayan rantiyeciler ve onların trolleri tarafından çirkin bir anlama gelecek biçimde ve kadın olmama saldırı ile paylaşılmıştır.

"ÖZÜR DİLERİM"

Karşımda oturan İlçe başkanlarımızı sayarken, Cemil Başkanın adını zikredip Cemil’le dememi dahi; “Cebirle” diye veren bir zihniyetin, kamuoyunu yanıltan bu sunuşlarına özne olduğum için üzgünüm ve yine de yanlış anlaşılmalardan dolayı kamuoyundan özür dilerim."