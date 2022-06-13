İyi Partili Dikbayır'dan HDP'ye ayar: Sözleriniz yok hükmünde

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında söylediği sözlere İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'dan sert cevap geldi.

6'lı masada görünmese de muhalefete karşı söylemlerinden geri durmayan HDP eleştirel yaklaşımlarına devam ediyor.

HDP'nin Millet ittifakı içerisinde görünmesini istemeyen 6'lı masa ise hem kendi içerisindeki aday anlaşmazlığı hem de HDP'nin yandan kaynak yapması sebebiyle zor durumda kalmış gibi.

"Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin"

Son olarak terör propagandası için Kadıköy'de toplu yürüyüş yapanları, "Kadıköy'deki terör propagandasında, polisimize yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Huzurumuz için çalışan evlatlarımıza el kaldıranlar için acilen gerekli adımların atılmasını bekliyoruz" sözleriyle eleştiren Akşener'e HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Meral Hanım muhalefet mi İçişleri Bakanı mı açıkça cevap versin" sözlerini kullanmıştı.

Bu tartışmanın ardından İyi Parti Sakarya Milletvekili ve Akşener'in yeğeni olan Ümit Dikbayır resmi Twitter hesabından Beştaş'a sert sözlerle karşılık verdi.





"Bebek katiline özenenlerin sözleri yok hükmündedir"



Dikbayır paylaşımında, "Terör propagandasını barış diye pazarlamanız da, Kürt vatandaşlarımızın oyunun ipoteğiniz altında olduğunu zannetmeniz de ayrı bir hadsizlik. Bebek katiline özenenlerin sözleri hem bizim için hem de Kürt vatandaşlarımız için yok hükmündedir!" ifadelerini kullandı.

HDP'den Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in adaylığına veto - Haberi için tıklayınız -







