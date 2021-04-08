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    İyi Partili vekil ve eşi kazada yaralandı

    İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi, TBMM yerleşkesindeki trafik kazasında yaralandı.
    • AA
    • 08.04.2021 - 16:18
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 16:47
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    İyi Partili vekil ve eşi kazada yaralandı

    İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve eşi Duriye Yılmaz'ın içinde bulunduğu 06 DY 8824 plakalı makam otomobili, Meclis'in Çankaya kapısından giriş yaptıktan sonra başka bir otomobil ile çarpıştı.

    Otomobilin arka koltuğunda oturan Yılmaz ve eşi çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Yüzünde açılma oluşan Yılmaz, bir peçete yardımıyla kanamalı bölgeye tampon uyguladı. Durmuş Yılmaz ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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