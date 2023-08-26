İYİ Parti'nin programında çevre kirliliği tepki yarattı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Büyük Taarruz'un yapıldığı Kocatepe’deki programı sonrası çevreye atılan çöpler görüntülendi. Çöplerden dolayı ortaya çıkan çevre kirliliği ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milletiyle Beraber İlelebet Muzaffer Kocatepe Buluşması etkinliğine katıldı.

Şehir dışından yoğun katılımın olduğu programda katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu.

Çöpler çevreye atıldı

Programa katılanlar ise yemek dağıtılan kaplar ile su ve ayran paketlerini çöp yerine çevreye attı.

Çöplerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ise kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu.

Tepki yarattı

Program sonunda sunucunun katılımcılara çöpleri toplamaları yönünde uyarılarda bulunmasına rağmen çöplerini Türk ordusunun 1922’de Büyük Taarruz konuşlandığı alanda bırakıp gitmeleri ise duyarsızlığın bu kadarına ‘pes’ dedirtti.

Öte yandan, çöpler Afyonkarahisar ve Kocatepe Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrası toplandı.