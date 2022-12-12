İzmir 11 ayda 95 ülkeden 1 milyon turisti ağırladı

Yaz boyunca yabancı turistlerden yoğun ilgi gören İzmir'e, 1 milyon 416 bin 105 yabancı geldi. Kenti ziyaret eden ülkelerden Almanya yine birinciliği bırakmadı. Günübirlikçilerde ise İtalya birinci.

Yerli ve yabancı turistin gözde tatil adreslerinden biri olan İzmir'de, koronavirüs nedeni ile turizm sektöründe 2 yılda büyük düşüş yaşandı.

Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte Türkiye'de turizm yeniden canlandı.

Yıl boyunca yurdun sahil kesimlerinde turist yoğunluğu yaşandı.

2022 turizm verileri paylaşıldı

Hareketliliğin yaşandığı illerden biri de İzmir oldu.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2022'nin verilerini paylaştı. Raporda, 2022 yılının Ocak-Kasım aylarına yer verildi.

Genel toplam 2 milyonun üzerinde

Buna göre, yılın ilk 11 ayında kente 1 milyon 416 bin 105 yabancı turist geldi.

Yerli turistlerin İzmir ziyaretleriyle birlikte genel toplam ise 2 milyon 51 bin turiste ulaştı.

3 yıllık turist sayısı

2022 yılında İzmir sınır kapılarından giriş yapan turist sayılarının 3 yıllık karşılaştırması da verilere yansıdı.

2019 yılında 1 milyon 224 bin 634, 2020 yılında 297 bin 442, 2021 yılında 698 bin 351 ve 2022 yılının ocak-kasım ayları arasında yaklaşık 95 ülkeden 1 milyon 416 bin 105 turist İzmir’e ayak bastı.

Almanlar zirvede

İzmir’i ziyaret eden ülkelerde Almanya yine birinciliği bırakmadı. 11 ayda 511 bin 757 kişi Almanya’dan Türkiye’ye geldi. 156 bin 25 kişi İngiltere’den, 97 bin 28 kişi ise Hollanda’dan İzmir’e geldi. Hollanda’yı sırasıyla Polonya, Fransa, İran, Belçika, Azerbaycan, İsviçre ve Rusya takip etti.

Almanya ve Hollanda’dan gelen ziyaretçiler en çok temmuz ayını tercih ederken, İngiltere en çok ağustos ayında Türkiye’yi ziyaret etti.

Kente girişlerde yüzde 58,59 artış

2022 Kasım ayında hava yolu girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 16,83 oranında, deniz yolu girişlerinde yüzde 235,16 oranında artış oldu.

İHA'nın aktarımına göre; toplam girişlerde yüzde 58,59 artış yaşanırken, bunun yüzde 72,35’ini hava yolu, yüzde 27,65’ini deniz yolu girişleri oluşturdu.

Günübirlikçilerde İtalya birinci

Türkiye’yi çeşitli ülkelerden ziyaret eden günübirlikçi sayıları da verilerde yer aldı. 7 bin 868 turist ile İtalya başı çekerken, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ise 7 bin 398 turist ile ikinci sırada yer aldı.

İzmir’e en yakın konumdaki ülkelerden olan Yunanistan’dan gelen günübirlik ziyaretçi sayısı ise 243 turistte kaldı.

2022 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki dönemde ülkelerden gelen günübirlikçi turist sayısı 45 bin 542 oldu. İtalya ve ABD’den gelen günübirlik ziyaretçiler, genellikle kurvaziyerlerle şehre giriş yaptı.