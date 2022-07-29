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    • İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı

    İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı

    İzmir'in Foça, Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 132 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 29.07.2022 - 01:00
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 01:00
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    İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 26-27 Temmuz tarihlerinde farklı saatlerde Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplamda 132 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    132 göçmen kurtarıldı, 89 göçmen yakalandı

    Aynı tarihlerinde Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.10'da yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen özel tekne içerisindeki 57 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile Dikili ilçesi açıklarında saat 14.25’te lastik botla yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

    İHA'da yer alan habere göre düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı #1

    İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı #2

    İzmir açıklarında 132 düzensiz göçmen kurtarılırken, 89 göçmen ise yakalandı #3


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