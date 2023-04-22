İzmir açıklarında 239 göçmen karaya çıkarıldı İzmir'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 82 göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalanırken, Yunan unsurlarınca geri itilen can salı ve lastik botlar içerisinde 157 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA

İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurularak, içerisindeki 82 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi, görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından yakalandı.

Ekipler, aynı gün Karaburun, Seferihisar, Foça, Dikili ve Çeşme ilçelerinde ise can salı ve lastik botlar içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı.

Yunan güçleri geri itti

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı ve lastik botlar içerisinde toplam 157 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Organizatör şüphelileri gözaltına alınırken, karaya çıkartılan göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.