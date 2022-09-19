Petrol
91.75
0.44%
Euro
18.3497
0.10%
Dolar
18.2869
-0.04%
Altın
985.38
0.13%
Borsa
32
0.00%
Bitcoin
362.505
0.31%
BTXN Coin
8.08
6.03%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Açık 20 C

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı

    İzmir Seferihisar açıklarında 14 kaçak göçmen yakalanırken; Çeşme, Karaburun, Foça, Menderes ve Dikili açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 259 kaçak göçmen kurtarıldı.
    • 19.09.2022 - 23:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16-19 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

    259 kaçak göçmen kurtarıldı

    Dikili, Çeşme, Foça, Menderes ve Karaburun ilçeleri açıklarında lastik bot, can salı ve yelkenli tekne içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 259 kaçak göçmen kurtarıldı.

    14 göçmen de yakalandı

    Ekipler, aynı tarihlerde Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 14 kaçak göçmeni de yakaladı.

    DHA'nın haberine göre, toplamda 273 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #4

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #5

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #6

    İzmir açıklarında 259 kaçak göçmen kurtarıldı #7


    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı
    3. Sayfa

    Konya'da bisikletlinin ölümüne neden olan alkollü sürücü, 7 araca çarptı

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    YouTube, Shorts için yeni para kazanma özelliğini duyurdu
    Teknoloji

    YouTube, Shorts için yeni para kazanma özelliğini duyurdu

    Görüş Bildir