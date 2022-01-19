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    İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

    İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 22:18
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    İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 11.08’de İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğuna yönelik bilgi edindi.

    SAHİL GÜVENLİK TARAFINDAN KURTARILDILAR

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı #1


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