İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

HASAR BİLDİRİMİ YOK

İzmir ve Manisa’da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28’de 3.9, 02.31’de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.