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    İzmir açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

    İzmir Dikili açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunan 49 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • 28.12.2022 - 00:31
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    İzmir açıklarında 49 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 26 Aralık saat 02.49’da, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu yönünde bildi edindi.

    49 göçmen yakalandı

    Görevlendirilen ekiplerce, lastik bot içerisindeki 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında 49 göçmen kurtarıldı #1


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