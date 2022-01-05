İzmir açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Menderes ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün saat 10.40 sıralarında Menderes ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edinildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarına Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

66 GÖÇMEN KURTARILDI

Aynı gün saat 22.45 sıralarında ise Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.