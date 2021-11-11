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İzmir açıklarında 75 göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar, Foça ve Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve Yunan unsurlarınca geri itilen toplam 75 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.