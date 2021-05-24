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    İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı

    İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 23:16
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    İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün saat 23.14’te Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

    23 GÖÇMEN KURTARILDI

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı #1

    İzmir açıklarında lastik bottaki 23 göçmen kurtarıldı #2

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