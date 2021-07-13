İzmir Aliağa'da iş kazası

Aliağa ilçesindeki gemi sökümü sırasında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki gemi geri dönüşüm bölgesi içinde, gemi sökümü esnasında iş kazası gerçekleşti.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen iş kazası sonucunda bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından yapılan kontrolde, bir işçinin hayatını kaybettiği diğer işçinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı işçi, ardından Bozyaka Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavisi devam eden yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.