İzmir Aliağa'da yanan ormanlar havadan görüntülendi İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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AA

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı..

Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor.

Ancak bazı bölgelerde çıkan yangınlar, yürekleri ağza getiriyor.

İzmir'de Aliağa ve Menderes'de çıkan büyük yangınlar kontrol altına alındı.

Aliağa ilçesi Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.

Kontrol altına alındı

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

15 kişi dumandan etkilendi

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

Havadan görüntülendi

Öte yandan yanan alanlar dronla havadan görüntülendi.

Havadan çekilen görüntülerde, birçok alanın kül olduğu gözler önüne serildi..