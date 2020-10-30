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    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı

    Devlet hastanesinde yatan hastalar, yaşanan şiddetli depremin ardından önlem amaçlı dışarı çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 18:02
    • Güncelleme : 30.10.2020 - 18:24
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    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından korku ve paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü.

    Kentte yaşanan yıkımların ardından İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi de güvenlik nedeni ile boşaltıldı.

    Hasta ve hasta yakınları hastane bahçesinde bekliyor.

    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı

    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı #1

    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı #2

    İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı #3

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