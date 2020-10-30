İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı
Devlet hastanesinde yatan hastalar, yaşanan şiddetli depremin ardından önlem amaçlı dışarı çıkarıldı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2020 - 18:02
- Güncelleme : 30.10.2020 - 18:24
İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından korku ve paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü.
Kentte yaşanan yıkımların ardından İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi de güvenlik nedeni ile boşaltıldı.
Hasta ve hasta yakınları hastane bahçesinde bekliyor.
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi boşaltıldı