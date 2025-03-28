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AA

Sürekli çevre sorunlarıyla gündeme gelen İzmir, yine dikkatleri üzerine çekiyor..

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve kötü kokunun ardından, kentte oluşan çöp dağları da vatandaşların sağlığını tehdit ediyor.

BUCA'DA İŞÇİLER İŞ BIRAKTI

Buca Belediyesi'nde DİSK'e bağlı Genel İş 5 No'lu Şube üyesi bazı işçiler, maaş, geriye dönük maaş farkları ve gıda ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle dün iş bırakma kararı aldı.

SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

Grev sonrası çöplerin toplanmaması nedeniyle bazı sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı gözlemlendi.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Vatandaşlar, grev nedeniyle iki gündür çöplerin biriktiğini belirterek, sorunun çö

zülmesini istedi.

Öte yandan ana artellerde ise işçilerin çalıştığı ve çöpleri topladığı görüldü.