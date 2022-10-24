İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ‘deniz marolu’ açıklaması

Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalarda görülen deniz marolu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamada koku olmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

İzmir Körfezi’nde belli dönemlerde gözlemlenen ve halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları (ulva lactuca), yeniden ortaya çıktı.

Deniz yosunu, Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı sahilinde kıyıya yakın bazı noktalarda denizin yüzeyini kapladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yosunların temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

İnsana doğrudan bir zararı yok

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, AA muhabirine, sudaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz yosununun özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde ortaya çıktığını söyledi.

Deniz yosunlarının evsel, şehirsel ve endüstriyel atıklar, tarımsal ve hayvansal faaliyetler, liman, kıyı değişimi gibi insan etkileriyle oluşan karasal baskının bir sonucu olduğunu aktaran Taşkın, bunların insana doğrudan bir zararı olmadığını ama ekosisteme zararlarının bulunduğunu anlattı.

“Oksijenin azalmasına neden olabilir”

Karasal ortamdan yoğun şekilde besleyici element girdiği için bu fırsatçı türün hızlıca artış gösterdiğini aktaran Taşkın, şunları kaydetti:

“Artış gösterdiğinde halı gibi yüzeyi kaplıyor. Işığın suya girmesini engelliyor. Bu durum, diğer hassas türlerin gelişmesini engelleyebilir. Işığın girmesini engellediği için dip tabakada fotosentezin azalması ve bununla birlikte oksijenin azalmasına neden olabilir. Öldükleri zaman da ortamda istenmeyen bir kokuya sebep olabiliyorlar.

Bu türler ortamdan toplansa dahi tekrar hızla çoğalır çünkü besleyici elementler ortamda fazladır. İzmir Körfezi'nin iç kesimlerinde de deniz yosunu gibi fırsatçı türlerin aşırı çoğalmasını önlemek için işe karasal ortamdan başlanmalı, atık suların iyi şekilde arıtılması sağlanarak besleyici elementlerin girişi önlenmelidir.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, mevsimsel koşullar nedeniyle oluşan yosunların çürüyerek kokuya neden olmaması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sonbahar aylarının yağışsız ve ılık geçmesi nedeniyle sıcaklığı düşmeyen deniz suyunda yosunların bu yıl, geçen yıllara oranla daha fazla görüldüğü de ifade edildi.