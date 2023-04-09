İHA

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Koyundere sakinleri, bölgedeki moloz dökümleri nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

65 mahalle muhtarı ve bölge sakinlerinin katıldığı protestoda, 2020 yılında yaşanan depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından apartmanlardan çıkan enkaz yığınlarının bölgeye boşaltıldığı belirtildi.

Moloz dökümünün deprem sonrası enkaz yığınları ile sınırlanmadığını, bölgedeki depolama alanına sık sık moloz döküldüğünü ifade eden Gazi Mahallesi muhtarı Kadri Kahya, 15 gün içerisinde sorun çözülmezse bölgeye ağaç dikeceğini ifade etti.

Muhtar Kahya, şunları söyledi:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 980 hanenin bulunduğu yere deprem atıklarını indirdi. Buna muhtar olarak karşı geldim. 'Dışarıdan moloz getirmeyeceğiz sadece deprem atıklarını getireceğiz' dediler. Mahalle sakinlerine anlattım. 'Deprem büyük acı. Asbest tozunu yutarız, acıyı içimize çekeriz ama dışarıdan moloz gelmesin' dediler. Ama gel gör ki 10 gün önceye kadar her gün 100 kamyon moloz geliyor. Tunç Başkan’a mesaj attım, 'Burası çok kötü' dedim dönüş olmadı. Bölge milletvekillerinden dönüş olmadı.



Buraya moloz gelemez. 100 metre ileride okul var. Karşımıza 568 daire var. Yanımızda cami var, arkasında site var. 420 hanenin içine bombayı çekip atmak insanları kanser yapıp öldürmek demektir. İzmir'in çöpünü Menemen kaldıramaz. Büyükşehir'in yaşattığı acı yeter. Hizmet yapmıyor, en azından bize çöp getirmesin. 15 gün süre veriyoruz, buraya çam ağaçlarını dikeceğim. İlk kazmayı ben vuracağım. Arıcılar, 'Asbestten arılarım ölüyor' diyor.



Arıların ölmesi insanların ölmesi demektir. Doğa katliamı istemiyoruz. Menemen'in çöp olmasını istemiyoruz. Burayı kaldırmazlarsa 15 gün sonra bu kalabalığın üç misli gelip buraya ağaç dikeceğiz. Gece saatinde bile buraya moloz dökülüyor. Menemen, İzmir Büyükşehir Belediyesinin çöplüğü mü? İzmir belediye başkanı İzmir’e sahip çıkacak. 'Hizmete arka mahallelerden başlayacağım' dedi ama zulme arka sokaklardan başladı. Ya burayı durdururlar ya da 15 gün sonra gelip çam ağaçları dikeriz. Menemen’in çöp olmasını istemiyoruz