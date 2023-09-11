İzmir Çeşme'de çöplükte çıkan yangın ormana sıçradı

DHA
Türkiye'nin doğal afetlerle mücadelesi sürüyor..
Orman yangınlarının son adresi İzmir oldu..
Alaçatı Mahallesi'ndeki çöplükte saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı.
Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
Müdahale sürüyor
İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 dozer bölgeye sevk edildi.
Alevlere ilk müdahalenin 15 dakika içinde yapıldığı bildirildi. Söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)