İzmir'in Çeşme ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler, 5 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir orman yangını meydana geldi.

Yangına ilk müdahale, 5 dakika içerisinde yapıldı.

Yangına erken müdahale

Orman Genel Müdürlüğü(OGM), yangına yapılan müdahalenin bir görüntüsünü paylaştı.

"Orman yangınına sebep olma"

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ayrıca "Yakılan bir ateş, atılan bir sigara izmariti veya bırakılan bir çöp yetiyor ormanda yangın çıkartmaya. Orman yangınına sebep olma." mesajı verildi.

İzmir Çeşme'deki yangına erken müdahale VİDEO

