İzmir depremi provokasyonlarıyla ilgili 2 tutuklama
İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de tutuklandı.
- AA
- 31.10.2020 - 22:40
İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı
37 KİŞİ HAKKINDA İŞLEMLER SÜRÜYOR
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."