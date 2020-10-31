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    İzmir depremi provokasyonlarıyla ilgili 2 tutuklama

    İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyadan provokatif paylaşımlar yapan 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de tutuklandı.
    • AA
    • 31.10.2020 - 22:40
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    İzmir depremi provokasyonlarıyla ilgili 2 tutuklama

    İzmir'deki depremle ilgili sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan ve gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

    37 KİŞİ HAKKINDA İŞLEMLER SÜRÜYOR

    İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

    "Aklıselim olmamız gereken günlerde sosyal medyadaki cehalet dolu görüntüler aymazlıktan ileriye gitmiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 49 paylaşım tespit edildi, 37 şahıs hakkında işlemler sürüyor, 10 gözaltı yapıldı, 2 kişi tutuklandı. Klavye delikanlılığına fırsat vermeyeceğiz."

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