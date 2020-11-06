Dolar
8.4726
0.6725%
Euro
10.0449
0.8088%
Altın
1949.18
0.0143%
Borsa
1185.88
0.4966%
G. Altın
529.767
0.4202%
Bitcoin
132614.68
4.2489%
EXEN Coin
12.48
0.56%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

    Cuma günü meydana gelen depremin ardından İzmir’de gece gündüz çalışan AFAD üyeleri Kuşadası’nda misafir ediliyor.
    • İHA
    • 06.11.2020 - 08:06
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor

    Seferihisar açıklarında geçtiğimiz günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından olay yerine hemen intikal ederek gece gündüz dinlenmeden her taşın altına bakarak bir can daha fazla kurtarmak için fedakarca arama kurtarma çalışmalarına katılan Bursa AFAD üyesi 45 kişi ile Erzurum AFAD üyesi 25 kişi olmak üzere toplam 70 AFAD üyesi Kuşadası’nda misafir ediliyor.

    1 HAFTA BOYUNCA KONAKLAYACAKLAR

    Arama kurtarma çalışmaları sırasındaki gece gündüz ve aralıksız çalışmaları sonucu önemli başarılara imza atan AFAD üyelerinin 1 hafta boyunca Kuşadası’nda Comfort Ada Clas Otel’de konaklayacağı açıkladı.

    İzmir depreminin kahramanları Kuşadası’nda misafir ediliyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir