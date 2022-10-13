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    İzmir Foça'da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir Foça'da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri taşıyan kamyonun sürücüsü tutuklandı.
    • 13.10.2022 - 00:32
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    İzmir Foça'da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı

    İzmir Foça Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 01.30 sıralarında ilçe merkezine yakın bir kavşakta yaptığı yol uygulaması sırasında 34 R 9622 plakalı kamyonu durdurdu.

    108 kaçak göçmen yakalandı

    Yapılan kontrolde kamyonun brandayla kapatılmış kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı.

    Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü.

    Burada yapılan kimlik belirleme işlemleri sonucu kaçak göçmenlerin 78'inin Afgan, 21’inin Pakistan, 5’inin Bangladeş, 2’sinin Yemen, 1’er kişinin ise Umman ve İran uyruklu oldukları belirlendi.

    Kamyon sürücüsü ile araçtaki bir kişi gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, kamyon sürücüsü M.G. ile araçta bulunan S.T. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanırken, S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.

    İzmir Foça da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı #1

    İzmir Foça da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı #2

    İzmir Foça da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı #3

    İzmir Foça da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı #4

    İzmir Foça da kamyon kasasında 108 kaçak göçmen yakalandı #5


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