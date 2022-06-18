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İzmir Karaburun'da çıkan yangını İHA tespit etti

İzmir Karaburun'da çıkan yangını İHA tespit etti

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İHA'nın tespit ettiği yangına müdahale başladı.