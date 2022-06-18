Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
335.029
-6.86%
BTXN Coin
7.84
-3.32%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    İzmir Karaburun'da çıkan yangını İHA tespit etti

    İzmir'in Foça ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınının ardından, bir yangında Karaburun ilçesinde çıktı. İHA'nın tespit ettiği yangına müdahale başladı.
    • 18.06.2022 - 17:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir Karaburun'da çıkan yangını İHA tespit etti

    İzmir’in Foça ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınmıştı.

    Bu yangının ardından bir yangın ihbarı da Karaburun ilçesi Bozköy civarından alındı.

    İkinci yangını İHA tespit etti, müdahale başladı

    Orman yangını, bölgede devriye görevi yürüten İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından da tespit edildi. Bölgedeki İHA, yangına ait görüntüyü yangın yönetim noktasına aktardı.

    Bölge tespitinin ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen bölgeye sevk edildi. 2 helikopter, yangın uçakları ile yangına müdahalenin başladığı bildirildi.

    İzmir Karaburun da çıkan yangını İHA tespit etti #1

    İzmir Karaburun da çıkan yangını İHA tespit etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Yarın hangi maçlar var? 19 Haziran 2022 maç takvimi...
    Futbol

    Yarın hangi maçlar var? 19 Haziran 2022 maç takvimi...

    Türkiye ve Suudi Arabistan, çeşitli alanlarda iş birliğini görüşecek
    Gündem

    Türkiye ve Suudi Arabistan, çeşitli alanlarda iş birliğini görüşecek

    Görüş Bildir