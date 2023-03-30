İzmir Karşıyaka'da sokaklar çöp yığınlarıyla doldu CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle sokaklar çöple doldu. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar, yetkililere sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

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CHP'li belediyelerde iş bırakma eylemleri klasik bir hal aldı..

Ödeme sorunlarıyla patlak veren işçi krizlerine bir yenisi daha eklendi.

İzmir'de DİSK’e bağlı Genel İş 8 No’lu Şube üyesi Karşıyaka Belediyesi Kent A.Ş. ve Personel A.Ş. işçileri, maaşların eksik ödenmesi ve zamanında yatmaması nedeniyle çeşitli eylemlerine devam ediyor.

Yaklaşık 900 kişinin iş bıraktığı eylemde, yollar çöple doldu.

İzmirliler çöplerden şikayetçi

İzmir'in gözde ilçelerinden biri olan Karşıyaka'da her köşe başında rastlanılan çöp yığınları ise vatandaşların tepkisine neden oldu.

Karşıyakalılar, sorunun bir an önce çözülmesi için Karşıyaka Belediyesine çağrı yaptı.

"Herkes parasını alsın işini yapsın"

Karşıyaka'da yaşayan Ferda Erten isimli kişi, "Karşıyaka'nın ortasında çöpleri görünce şaştım kaldım. Böyle bir görüntü olsun istemeyiz. Herkes parasını alsın, işini yapsın isteriz" derken, Yaşar Sertakan ise şu ifadeleri kullandı:

"Sıcaklıklar başlayınca kötü koku yayılır, rahatsız oluyorum"

Eski bir yönetici olarak toplu iş sözleşmeleri toplantılarında çok bulundum. Orta yolun bulunup Ramazan ayında bu çirkinliklerin ortadan kaldırılmasını temenni ederim.



İnsanların kapısının önünde çöpler var. Esnafın dükkanının önünde çöplerin olması iyi değil. Bir an önce kaldırılması gerekiyor.



Böyle olmaması lazım. Güzel bir görüntü değil. Sıcaklar da başlayınca kötü koku yayılır. Rahatsız oluyorum.

İzmir'deki görüntüler Paris'i aratmadı

Öte yandan İzmir'de ortaya çıkan görüntüler, Fransa'nın başkenti Paris'teki manzaraları akıllara getirdi.

Fransız hükümetinin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı Paris'te temizlik işçilerinin grev ve gösterileri günlerdir devam ediyor.

Grev nedeniyle başkent Paris'in sokak ve kaldırımlarında tonlarca çöp yığıldı.