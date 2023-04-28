İzmir Narlıdere'deki bina yangınına ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı İzmir Narlıdere'de 4 bloklu sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına ilk müdahaleyi orman ekipleri yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiği iddia edildi.

AA & Ensonhaber

İzmir'in Narlıdere ilçesi Yenikale Mahallesi'nde bulunan 4 bloklu lüks sitedeki 8 katlı binada yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm binayı sardı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaparken İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekiplerinin olay yerine geç geldiği öne sürüldü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA'lar ile AFAD ve UMKE ekipleri de yönlendirildi.

Yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

Yangından 7 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından 7 kişinin etkilendiğini kaydetti.

Bakan Koca, "6 kişi dumana maruz kalmış, 1 kişinin ayağında burkulma olmuştur. Gerekli tıbbi müdahaleler yapılmıştır, her birinin durumu iyidir" bilgisini paylaştı.

Olay yerinde 70 sağlık görevlisi ile 20 ambulans ve 2 UMKE timinin bulunduğunu belirten Koca, "İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah benzer tüm olaylardan korusun" ifadesini kullandı.